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Bari, ecco Karlo Butic: l'attaccante arriva a titolo definitivo e firma fino al 2029

Bari, ecco Karlo Butic: l'attaccante arriva a titolo definitivo e firma fino al 2029 TUTTOmercatoWEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 11:11Serie C

Il Bari ha ufficializzato un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Il club biancorosso ha annunciato l’arrivo di Karlo Butic dalla Casertana in un’operazione a titolo definitivo. L’attaccante croato ha firmato un contratto fino al giugno 2029 e sarà subito aggregato alla squadra nel ritiro di Roccaraso.

Il comunicato ufficiale del Bari

Questa la nota pubblicata dalla società pugliese: “SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Casertana FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Karlo Butic (21.08.98, Zara, Croazia); l’attaccante croato ha firmato un contratto fino al giugno '29 e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli nel ritiro di Roccaraso.

Cresciuto calcisticamente nella giovanili della sua città natale, l'Inter lo porta in Italia nel '16 per aggregarlo alla sua Primavera e con i nerazzurri Butic conquista un campionato Primavera vincendo il titolo di capocannoniere del Torneo di Viareggio. Passa dunque alla Primavera del Torino e anche qui lascia il segno alzando la Coppa Italia di categoria. L'esordio tra i pro arriva a 20 anni in Lega Pro, nella stagione '18-'19, con la maglia della Ternana. Dopo una parentesi ad Arezzo, va in prestito al Cesena (11 gol e 3 assist in 29 presenze), prima di essere acquistato dal Pordenone in Serie B: 56 presenze, 9 gol e 3 assist in due stagioni con i neroverdi. Pochi mesi al Cosenza, prima di essere tesserato dalla Feralpisalò, dove contribuisce alla storica promozione in B dei lombardi (46 pres., 8 gol). Nell'estate del '24 torna in patria, allo Slaven Belupo, quindi in Bosnia, al Sarajevo, dove alza la Coppa nazionale prima di far ritorno in Italia, alla Casertana, nello scorso gennaio: con 7 reti in 18 partite accompagna i campani ai playoff per la Serie B. Ha vestito le maglie delle nazionali  croate U19 e U20”. 

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