Conference League, la finale sarà tra il Crystal Palace e la favola Rayo Vallecano

E dunque sarà Crystal Palace contro Rayo Vallecano la finale della Conference League 2026. Dopo le vittorie dell'andata, le due formazioni si sono imposte anche al ritorno rispettivamente contro lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo.

Tutto facile per il Crystal Palace, che dopo essersi imposto 1-3 all'andata ha vinto anche la gara di ritorno per 2-1. Le reti di Yeremy Pino e di Sarr piegano lo Shakhtar e mandano la formazione di Glasner a giocarsi un altro titolo dopo i primi due della loro storia conquistati nella scorsa stagione. Sarà la prima finale europea della sua storia, invece, per il Rayo Vallecano, che dopo l'1-0 dell'andata si è imposto 0-1 anche a Strasburgo grazie alla rete nel finale di primo tempo di Alemao.

La finale andrà in scena alla Red Bull Arena di Lipsia il 27 maggio a partire dalle ore 21:00.