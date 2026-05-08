Conference League, il Crystal Palace se la vedrà col Rayo Vallecano: in palio il 1° titolo europeo

Il Crystal Palacee il Rayo Vallecano saranno le due finaliste di Conference League. Dopo essersi imposte nelle rispettive gare di andata contro lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo, le due compagini inglese e spagnola non hanno fallito nemmeno la semifinale di ritorno e hanno entrambe strappato il pass per l'ultimo capitolo della competizione UEFA. Due vittorie per 1-0 per il Rayo e altrettante vittorie, ma per 3-1 e 2-1, per il Crystal Palace.

La finale andrà in scena alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania, e si giocherà mercoledì 27 maggio a partire dalle ore 21:00 ore italiane e locali. Stadio di casa della squadra di Bundesliga del Lipsia, la Red Bull Arena ha ospitato quattro partite di UEFA EURO 2024 e alcune della Coppa del Mondo del 2006. Sarà un trofeo storico per entrambi i club, visto che né gli inglesi né gli spagnoli hanno mai sollevato un titolo europeo.

"Atmosfera fantastica. È per questo che da bambini si sogna di diventare calciatori: per vivere momenti come questo, è il premio che si riceve. Siamo già nella nostra prossima finale insieme. È incredibile quello che questo gruppo di giocatori sta facendo per il Crystal Palace... È stato davvero emozionante. Tutti potevano vedere quanto è forte lo Shakhtar Donetsk, quindi enorme merito ai miei giocatori. Hanno seguito il piano gara alla lettera e hanno lavorato durissimo", ha dichiarato a fine gara il tecnico dei Glaziers Oliver Glasner.