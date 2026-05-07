Contatto Roma-Scamacca, la Juve pensa a Perrone, Karlstrom blindato: le top news delle 18

Sondaggio della Juventus con l'entourage di Maximo Perrone, centrocampista argentino di proprietà del Como che piace anche a Inter e Napoli. Il classe 2003, un anno fa, è stato riscattato per 13 milioni di euro dal Manchester City e oggi è il perno della mediana di Cesc Fabregas. Ieri Ludi ha spiegato come non siano ancora arrivate offerte per lui, ma è quasi certo che qualcuno potrà cercare un affondo nelle prossime settimane. La Juventus, in particolare, sta monitorando il mercato per un rinforzo in mediana, con Koopmeiners in partenza e Perrone nome caldo per sostituirlo.

Mister Gian Piero Gasperini vuole un bomber per la prossima stagione. Con Dovbyk in odore di cessione e Ferguson pronto a rientrare al Brighton, ecco che ci sarà un nuovo approdo nel reparto avanzato della Roma. Tutti gli indizi adeso portano a Gianluca Scamacca, attaccante che è arrivato nel 2023 all'Atalanta dopo una stagione non straordinaria al West Ham. Con il Gasp ha vinto l'Europa League da protagonista - in particolare con la doppietta segnata ad Anfield contro il Liverpool - e rappresenterebbe la scelta perfetta perché potrebbe giocare sia da solo che in coppia con Malen. Proprio per questo, la Roma ha già avuto contatti col giocatore.

L'Udinese blinda Jesper Karlstrom. Il club bianconero ha infatti annunciato il prolungamento del contratto con il suo capitano fino al 30 giugno 2028: "Ancora due stagioni da vivere in maglia bianconera per il centrocampista svedese che, sin dal suo arrivo, si è subito consacrato come una delle colonne della squadra. Ben 74, infatti, le sue presenze con un gol realizzato ma, soprattutto, tanto fosforo e leadership al servizio della squadra. Una continuità di rendimento invidiabile quella di Jesper che è stato schierato praticamente per quasi tutti i minuti a disposizione in questa stagione arrivando a disputarne ben 3085, tra Serie A e Coppa Italia, sui 3150 disponibili nell'ambito delle 35 partite da lui giocate finora. Numeri importanti che testimoniano la sua importanza all'interno dello scacchiere bianconero", si legge nel comunicato dei friulani.