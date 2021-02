Conte su Eriksen: "Abbiamo provato a inserirlo in tutti i modi e ora sta iniziando a capire"

A caldo, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha così commentato la prestazione di Christian Eriksen, stasera tra i migliori in campo nella partita vinta 3-1 contro la Lazio: "Eriksen sta iniziando a capire un pochettino cosa vogliamo da lui, il fatto che abbia giocato la seconda di fila credo sia positivo e anche oggi ha fatto una buonissima partita. Ha avuto un po' di problemi di ambientamento, ci ha messo un po' a capire il calcio italiano che è più tattico e, inoltre, ora c'è più intensità rispetto agli anni precedenti. Ha iniziato a entrare in certe situazioni, abbiamo provato in tutti i modi a inserirlo e ora credo abbia fatto un passo avanti verso di noi. Inizia a capire l'italiano e questo è molto importante e di cosa noi abbiamo bisogno, oggi ha fatto una gara molto attenta anche in fase difensiva. Ora sono più sereno a puntare su di lui".

