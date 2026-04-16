Contropiede da urlo del Palace e gol di Sarr: Fiorentina sotto 0-1 e virtualmente fuori
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È alle corde dopo 1 minuti la Fiorentina che viene punita da un contropiede da manuale da Sarr che porta, con il 3-0 dell’andata, il parziale sul 4-0 in favore degli inglesi.
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