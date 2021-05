Coppa Italia alla Juve! Pirlo: "C'è da fare i complimenti ai ragazzi, emozione incredibile"

vedi letture

Raggiunto dai microfoni di Juventus TV, Andrea Pirlo commenta la Coppa Italia vinta, nel giorno del suo compleanno, alla guida dei bianconeri contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto una bellissima partita, mi hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno. Abbiamo cambiato qualcosa a fine primo tempo, li volevo più aggressivi e abbiamo concesso pochissimo all’Atalanta. Credo sia stata una vittoria strameritata”.

Dove è stata più brava la Juve?

“Siamo stati molto ordinati. Avevamo preparato bene la partita, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo chiesto a Juan di essere più alto nell’aggressione. Abbiamo chiuso un po’ le giocate, li abbiamo chiusi bene e quando prendevamo palla eravamo pronti a ripartire. Con l’Atalanta è sempre dura, ti porta a giocare una gara intensa, ma noi abbiamo ribattuto colpo su colpo”.

Ha sorpreso tutti con Kulusevski. Com’è nata questa scelta?

“È nata in questi giorni, avevamo preparato la gara difendendoci con un 4-1-4-1, doveva stare nella linea dei centrocampisti con Bentancur in protezione. È un ragazzo fenomenale in progressione”.

Cosa dice di Buffon?

“Cosa dobbiamo dire? È un monumento del calcio italiano e mondiale, sono felice per lui che ha portato a casa un trofeo”.

Bonucci alla fine è entrato.

“Ha stretto i denti, si è fatto un’infiltrazione perché voleva essere a tutti i costi della partita. L’abbiamo ringraziato, non è da tutti entrare in partita, avendo un Europeo davanti. Si è sacrificato”.

Secondo trofeo in stagione. Cosa pensa di queste due coppe?

“È un’emozione incredibile, non era facile vincere questa Coppa Italia. Non dimentichiamo che abbiamo battuto l’Inter in semifinale e l’Atalanta in finale che è una grande squadra. C’è da fare i complimenti ai ragazzi, perché hanno fatto un gran lavoro”.

Più emozionante la Supercoppa o questa?

“Questa. Era più difficile perché venivamo da un periodo particolare, contro una squadra che stava benissimo. È stata veramente una grande gioia”.

Palo e gol decisivo per Chiesa. Dove è cresciuto?

“È un giocatore che può crescere ancora tanto. È un ragazzo molto intelligente, che ha voglia di migliorare, di mangiare l’erba. C’è da fare grande affidamento su di lui, è un italiano che ha grande voglia di crescere. Siamo contenti di averlo portato alla Juventus”.

Ora l’ultima di campionato puntando alla Champions League.

“Adesso dobbiamo recuperare, mettere testa al Bologna che farà la partita della vita. L’abbiamo visto in questi giorni, sia con la Lazio che col Crotone che stanno onorando il campionato. Dobbiamo fare il massimo e cercare di vincere la partita, sperando che possa succedere qualcosa di positivo”.