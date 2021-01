Coppa Italia, in semifinale sarà Inter-Juve: andata a San Siro il 2 febbraio, ritorno il 9

Superata la SPAL, la Juventus affronterà di nuovo l'Inter, questa volta in Coppa Italia. E in gare di andata e ritorno, perché così prevede il format della competizione: la prima gara, a San Siro, si giocherà il 2 febbraio, mentre il ritorno allo Stadium è in programma a questo punto il 9 febbraio. In entrambi i casi bianconeri e nerazzurri scenderanno in campo alle 20,45.