Cosa non le è piaciuto contro l'Atalanta? Italiano: "Non è più possibile essere superficiali"

Cosa non le è piaciuto nell'ultima gara persa contro l'Atalanta? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia che alla vigilia del match contro il Cagliari - gara valida per la 28esima giornata di Serie A - ha risposto così: "I ragazzi sanno che io non ho nulla da nascondere, tutto quello di cui si parla, anche nelle conferenze, sono cose che io e loro ci diciamo. Sanno che non va bene alternare un tempo in un modo e uno in un altro, lo sappiamo, ma penso che non sia qualcosa di voluto. Ci sono partite che nascono in certi modi, in cui dobbiamo indirizzarle in maniera diversa, e dobbiamo lavorare per fare in modo che non accada. Le partite sono sempre meno, i punti sono sempre meno e le partite sono sempre più importanti. Per questo finale dobbiamo alzare l'asticella dell'attenzione, essere un po' superficiali e dare anche più del 100%, che a volte può non bastare".

