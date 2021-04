Costacurta: "Juve deludente? Noi arrivammo undicesimi quando andò via Capello"

“Penso sia un’assunzione di responsabilità”. Dagli studi di Sky, Alessandro Costacurta, per anni compagno di squadra di Andrea Pirlo, commenta le parole del tecnico della Juventus dopo il pari contro la Fiorentina: “Sono situazioni che ho vissuto, io c’ero quando Capello andò via dal Milan e noi vecchi non riuscimmo a trasmettere il messaggio giusto ai giovani. Arrivammo undicesimi quell’anno: nella stagione precedente avevamo vinto lo scudetto e l’avremmo vinto due anni dopo. Secondo me anche i vecchi hanno perso un po’ di spirito, oltre all’atletismo”.