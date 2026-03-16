Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kean in panchina, Parisi esterno alto
Di seguito le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina, partita che chiude la 29ª giornata di Serie A.
Solo panchina per Moise Kean, con Roberto Piccoli unica punta titolare. Spazio a Gosens come terzino sinistro con Parisi avanzato esterno destro di centrocampo. Per la Cremonese ci sono gli ex ex Ceccherini al centro della difesa al posto di Baschirotto e Maleh mezz'ala sinistra. Bondo in regia al posto di Vandeputte, Floriani Mussolini preferito a Zerbin.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Luperto, Ceccherini, Folino; Floriani Mussolini, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri; Djuric, Bonazzoli. A disp. Silvestri, Nava, Zerbin, Moumbagna, Bianchetti, Terracciano, Vandeputte, Faye, Payero, Grassi, Okereke, Sanabria. All. Davide Nicola.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. A disp. Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian. All. Paolo Vanoli.
ARBITRO: Di Bello di Brindisi.
ASSISTENTI: Vecchi e Lo Cicero.
IV UFFICIALE: Sacchi.
VAR: Aureliano.
AVAR: Pezzuto.