Cremonese, Giacchetta: "Giampaolo ha avuto un buon impatto, aspettiamo Vardy"

Simone Giacchetta, ds della Cremonese, ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio del match contro il Cagliari. Uno scontro diretto fondamentale che può spostare gli equilibri e che la formazione di Giampaolo non può permettersi assolutamente di perdere a prescindere da ciò che farà il Lecce nelle prossime ore: "L'approccio del nostro nuovo allenatore è stato positivo perché con tre giorni a disposizione abbiamo conquistato tre punti a Parma e non era semplice. E' stata una vittoria molto importante. Volevamo trasmettere alla squadra la nostra voglia di ripartire azzerando le gerarchie.

Abbiamo affrontato anche squadre di livello superiore e prendere gol in avvio fa parte del gioco. Speriamo di recuperare presto Vardy, ma contiamo su ogni calciatore per raggiungere la salvezza".