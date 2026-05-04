Cremonese ko e a -4 dal Lecce, Giampaolo: "Dobbiamo giocarcela fino alla fine"

Marco Giampaolo, tecnico della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il ko dei grigiorossi contro la Lazio. Ecco le sue parole:

Sulla partita

"Partita che esce fuori da una logica razionale. Folle, al netto di errori tecnici. Ci eravamo portati in vantaggio, poi subiamo l'1-1, ci rimettiamo a posto e alla fine subiamo l'1-2. Folle. Sono deluso per il morale dei ragazzi. Non meritavamo questa sconfitta, c'è da ripristinare il morale, c'è da rimettersi in cammino ed è la cosa più difficile".

Su come è maturato il ko

"Il coraggio di poter andare a vincere è scaturito in una sconfitta. Se avessimo vinto quell'assalto magari avremmo detto: questa squadra ha coraggio, ci ha creduto fino alla fine. Invece abbiamo perso e col senno di poi si dirà: eh, potevano stare più attenti".

È duello salvezza col Lecce

"Dobbiamo giocarcela fino alla fine, fino a quando l'aritmetica ce lo consentirà. Il mio lavoro sarà orientato su questo: ripristinare un discreto equilibrio morale della squadra. Poi il calcio riserva sempre delle grandi sorprese, basti vedere alla Juventus ieri sera che non è riuscita a battere il Verona".