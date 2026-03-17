Cremonese, Luperto appoggia Nicola dopo il ko con la Fiorentina: "Noi stiamo col Mister"

Il difensore della Cremonese Sebastiano Luperto, al termine della gara persa 1-4 contro la Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni iniziando dal match: “Siamo partiti bene, poi dopo il primo gol ci siamo disuniti, abbiamo preso gol su situazioni evitabili e questo non deve accadere. Ci scusiamo con i nostri tifosi per la prestazione, dobbiamo guardarci dentro e ora devono uscire tutte le qualità umane che ci sono dentro di noi. Usciremo da questa situazione, dobbiamo cercare l’episodio che può cambiare le cose”.

Cosa non deve mancare nelle prossime partite?

“Il campionato non è finito oggi, ci sono altre partite e siamo in corsa. La vittoria ci manca tanto e mentalmente può influire, ma non dobbiamo disunirci e anzi lavorare tanto per fare uscire le qualità necessarie per raggiungere l’obiettivo”.

C’è fiducia nei confronti del mister da parte vostra?

“Noi siamo con il mister. A prescindere dai moduli e dalle situazioni oggi è mancata la reazione all’interno di noi stessi”.