Luperto: "Il contraccolpo non deve succedere". E torna sul passaggio da Cagliari a Cremonese

Sebastiano Luperto, difensore della Cremonese, ha parlato dalla sala stampa dello Zini dopo la sconfitta interna per 0-2 della sua squadra contro il Milan: "Abbiamo fatto una gara propositiva e ritrovato delle belle trame, tenendo testa a una grande squadra. Peccato i gol nel finale, ma ci siano da esempio per il resto del campionato".

Cos'è successo sul primo gol?

"Non l'ho rivisto, ma è frutto di una spizzata di De Winter. Pavlovic la tocca di spalla quel tanto che basta, sono quei dettagli che da qui alla fine faranno la differenza. Sull'occasione che mi è capitata, ho un po' spinto Bartesaghi e non so cosa avrebbe deciso l'arbitro, ma grande parata di Maignan".

Questo risultato negativo può dare contraccolpi al morale?

"Non deve succedere, guardiamo alle prossime partite con grandissima fiducia e autostima".

Ci racconta il trasferimento dal Cagliari alla Cremonese a gennaio?

"Delle avvisaglie c'erano state anche a giugno, sono dinamiche del mercato. Conoscevo già il mister e mi sono integrato bene, sono contento".

L'ingresso di Fullkrug ha cambiato le dinamiche difensive?

"Fino all'89' abbiamo tenuto bene, adattandoci anche al loro cambio di modulo. Sono una persona equilibrata e cercherò di trasmettere questo ai miei compagni".