Cremonese, Luperto: "Grande prestazione, adesso arrivano le partite che contano"

Sebastiano Luperto, difensore della Cremonese, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida persa 2-0 col Milan: "Rimane una grande prestazione, al netto di qualche dettaglio sbagliato. Dobbiamo stare attenti perché da da qui in poi faranno la differenza. Bisogna farci trovare pronti perché arrivano le partite che contano. Oggi abbiamo tenuto testa a una squadra come il Milan, bisogna tenere la stessa intensità. Ho la fortuna di conoscere il mister e parecchi calciatori, mi sono inserito bene. Non vinciamo da un po', l'umore è quello che che è ma vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi che se lo meritano".