Cremonese, Luperto: "Grande prestazione, adesso arrivano le partite che contano"
TUTTO mercato WEB
Sebastiano Luperto, difensore della Cremonese, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida persa 2-0 col Milan: "Rimane una grande prestazione, al netto di qualche dettaglio sbagliato. Dobbiamo stare attenti perché da da qui in poi faranno la differenza. Bisogna farci trovare pronti perché arrivano le partite che contano. Oggi abbiamo tenuto testa a una squadra come il Milan, bisogna tenere la stessa intensità. Ho la fortuna di conoscere il mister e parecchi calciatori, mi sono inserito bene. Non vinciamo da un po', l'umore è quello che che è ma vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi che se lo meritano".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica ma trova il modo di colpire l'Atalanta: 1-0 all'intervallo
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"