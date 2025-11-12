Cristante: "Sto vivendo un bel campionato. Moldavia? Ogni partita ha delle insidie"

Protagonista con la maglia della Roma, Bryan Cristante tornerà titolare in Nazionale, nella gara che vedrà domani l'Italia impegnata in casa della Moldavia nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

"Sto vivendo un bel campionato – ha detto il centrocampista azzurro in conferenza stampa da Chisinau - come singolo e come squadra. Dobbiamo guardare a noi stessi, vogliamo vincere e fare una prestazione convincente perché è importante continuare il nostro percorso di crescita. Non sarà facile, sappiamo che in Europa ogni partita nasconde delle insidie”.

All'Italia, già certa di partecipare almeno ai playoff, serve una vittoria per continuare a sperare nella (improbabile) qualificazione diretta ai Mondiali. L'unico scenario, di fatto, è però legato a un passo falso della Norvegia in casa con l'Estonia: in caso contrario, tutto sarebbe delegato al risultato del confronto tra Norvegia e Italia domenica sera a San Siro. Quando, però, agli azzurri di Gattuso servirebbe una goleada ai limiti del miracoloso (a oggi la differenza reti premia i norvegesi, +26, rispetto alla nostra selezione, +10) per il clamoroso sorpasso.