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Roma, Cristante dopo il rinnovo: "Ho sempre dato tutto. Onorato che il viaggio continui"

Roma, Cristante dopo il rinnovo: "Ho sempre dato tutto. Onorato che il viaggio continui" TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 14:08Serie A

Bryan Cristante ha affidato ai propri canali social il primo messaggio dopo l'ufficialità del rinnovo di contratto con la Roma fino al 2028. Il centrocampista giallorosso ha celebrato il prolungamento del suo legame con il club capitolino, sottolineando il profondo rapporto costruito in questi anni con la società, la città e i tifosi.

Questo il messaggio pubblicato da Cristante: "Roma e la Roma, per me e la mia famiglia, sono casa. Un posto felice in cui sono cresciuto come uomo e come professionista, la citta dei miei figli, un club dove ho trovato persone che condividono i miei stessi valori, dentro e fuori dal campo. Chi mi conosce sa che preferisco di gran lunga parlare poco e dimostrare con il sudore tutto il mio attaccamento alla maglia giallorossa, ma questo legame che si rinnova fino al 2028 ha per me un significato speciale: amore infinito. Ho sempre dato tutto per la Roma e continuerò a farlo con il massimo impegno e la massima professionalità. Sono onorato di continuare il mio viaggio in giallorosso, un mondo che è e sarà per sempre casa. Forza Roma, Bryan".

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