Cristiano Ronaldo, 84 tra gol e assist: nessuno come lui da quando gioca in Serie

Da quando gioca in Serie A, nessun altro calciatore come Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come evidenziato da Opta, ha partecipato attivamente a 84 gol (68 reti e 16 assist, come rilevato da Opta): più di qualsiasi altro giocatore nello stesso lasso di tempo. Segue a due gol “partecipati” Immobile.