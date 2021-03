Crotone, Cosmi: "Futuro? Non ho voluto nessuna clausola. Ora penso solo a queste 10 gare"

Serse Cosmi dopo la sconfitta contro il Bologna ha parlato anche del proprio futuro rimandando ogni discorso su un'eventuale permanenza a Crotone: “Non abbiamo parlato del futuro, non ho voluto nessuna clausola che condizionassero la società sia in chiave salvezza sia in chiave retrocessione. So bene che le società stanno soffrendo questa pandemia a livello economico anche se sane come il Crotone. Poi magari se ne riparlerà, ma ci sono ancora 10 gare e voglio pensare solo a queste”.