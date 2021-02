Crotone-Sassuolo, le formazioni ufficiali: De Zerbi ritrova Berardi, Stroppa con Di Carmine-Ounas

Crotone e Sassuolo in campo tra circa un'ora all'Ezio Scida. Giovanni Stroppa si affida nuovamente a Di Carmine e Ounas in attacco, con Messias che agirà da mezzala, in linea con Zanellato e Petriccione. De Zerbi, che non ha a disposizione Boga, lancia Maxime Lopez, che insieme al rientrante Berardi e a Djuricic chiuderà il terzetto alle spalle di Ciccio Caputo.

Ecco dunque le formazioni ufficiali del match nel dettaglio:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; P. Pereira, Petriccione, Zanellato, Messias, Reca; Ounas, Di Carmine. Allenatore: Giovanni Stroppa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.