Crotone, Stroppa: "La salvezza? Avanti finché c'è la matematica. Cigarini out"

"Il Cagliari è una squadra di livello assoluto. E se è in quella posizione di classifica vuol dire che ha avuto dei problemi. Noi dovremo essere ancora più bravi ed evidenziare le difficoltà che hanno avuto fino a questo punto della stagione”. Esordisce così il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di campionato, contro i sardi: "Ho visto la squadra molto più consapevole questa settimana rispetto ad altre volte , è una finale a tutti gli effetti e la sentiamo come tale però diventa fondamentale capire che comunque non ci pregiudicherà niente se dovesse andare in un altro modo ma allo stesso tempo dobbiamo affrontarla come se fosse da dentro o fuori. La salvezza? Ci sarà speranza fin quando la matematica non ci condannerà, ho la certezza che sia possibile salvarci. Noi affronteremo il Cagliari come se fosse l'ultima spiaggia. Dobbiamo cercare di non concedere nulla".

Sugli infortuni: “Cigarini è out per un problema al ginocchio, ma sarà con noi allo stadio per dare il suo supporto e stare vicino alla squadra. Potrebbe recuperare in questi giorni”.