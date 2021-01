Crotone, Ursino: "Con l'Inter serve un miracolo, faremo la nostra partita"

vedi letture

Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Sky Sport: "Pinamonti? Noi nel mercato faremo certamente qualcosa, abbiamo individuato col mister quello che dobbiamo fare, prendere due-tre elementi e completare la rosa. Il nostro motto è quello di giocare a calcio, per il nostro allenatore la prima cosa da fare è quella. Stiamo giocando bene, ma oggi incontriamo una grande squadra. Sono fiducioso, non so cosa succederà, ma il Crotone farà la sua partita. Noi giocheremo a viso aperto come sempre abbiamo fatto. Andiamo ad incontrare una grande squadra, se guardi gli elementi in panchina dell'Inter capisci che bisogna fare un miracolo. Siamo consapevoli cosa fare nel mercato".

Compare un attaccante a Stroppa che faccia gol?

"Certamente, come ho detto prima, abbiamo individuato dove la squadra deve essere puntellata. Qualche altro nome oltre a Pinamonti? Non lo diciamo, siamo su certi elementi sempre italiani. A gennaio il nostro mercato è stato sempre di giocatori italiani, cercheremo di prendere un attaccante giovane ed italiano".