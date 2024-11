D. Rossi: "Lazio, c'era troppo pessimismo su Baroni. Tavares giocatore più impattante in A"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ha parlato così dell'avvio a dir poco sorprendente della Lazio di mister Baroni: "Quando hanno annunciato Baroni vedendo la squadra che veniva composta mi era sembrato esagerato il pessimismo che circolava. Sulla carta per me era un gruppo da quarto posto, facendo un miracolo, come anche da ottavo. Poi vedendola ora sul campo si può dire che la Lazio sia la formazione, insieme con l’Atalanta, che gioca meglio in Italia...".

Ancora su Baroni l'esperto allenatore ha aggiunto: "L’organico, allestito in modo logico, è omogeneo. Per ognuno c’è un’alternativa di livello. Tutti considerano la Lazio come punto d’arrivo. E la squadra gioca bene; qui si vede la mano di Baroni. I risultati sono una conseguenza del bel gioco. Inoltre il tecnico ha saputo rivitalizzare chi già c’era, come Pedro, Zaccagni, Guendouzi. E devo fare i complimenti per la la preparazione atletica: la Lazio corre e lo fa bene".

E quando a Delio Rossi la rosea chiede di citare gli uomini in più di questa Lazio: "Parto da Tavares, che ritengo il giocatore più impattante di questo campionato nonostante sia un terzino... Sono fondamentali Guendouzi, Zaccagni, Gila e mi sta piacendo molto Dia che non pensavo fosse così forte", la sua risposta.