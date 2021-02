Da Berhami a Ranocchia passando per Criscito: la lista degli ammessi al corso allenatori

La FIGC ha reso nota la lista degli ammessi al corso allenatori UEFA B che inizierà il prossimo 23 febbraio e dove sono presenti diversi calciatori attualmente in attività in Serie A oltre a molti ex molto noti. Da Berhami a Criscito, passando per Ranocchia, Mirante, Magnanelli e Cigarini. Ma anche Cacciatore, Parolo, Peluso e Terzi. Sono tanti coloro che nonostante non abbiano ancora deciso di appendere le scarpe al chiodo, hanno già deciso quale strada intraprendere nel proseguo della carriera. Nella lista completa, che potete leggere qui sotto, ci sono anche Tavano, Munari, Padelli. E ancora Rigoni Bentivoglio e Pomini. Insomma tanti giocatori già pronti per prepararsi al meglio alla prossima tappa della loro vita professionale.