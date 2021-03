Da dimenticato a match winner. Diawara si riprende la Roma e punta ad un finale da protagonista

Strana e per certi versi particolare, la stagione di Amadou Diawara con la Roma. Titolarissimo lo scorso anno, sempre con Fonseca, in questa stagione ha faticato non poco a trovsare spazio in campo. Protagonista suo malgrado del pasticcio del club alla prima giornata col Verona, quando partì titolare, il classe ’97 ha poi dovuto fare i conti col Covid-19, col rientro in gruppo dopo oltre 3 settimane e con un reinserimento difficile anche per via di qualche contrattempo fisico. Nel frattempo, poi, Fonseca ha spinto e trovato l’esplosione di Villar al fianco di Jordan Veretout. Fino a metà gennaio non si è praticamente mai visto anche perché il suo nome era nell’elenco dei possibili partenti, poi qualche manciata di minuti qua e là fino alla doppia titolarità in Europa League contro il Braga. Le prove generali per il suo ritorno in grande stile anche in campionato.

“Con Diawara c’è stato più equilibrio difensivo”, ha confessato ieri sera Fonseca dopo il successo sulla Fiorentina arrivato proprio grazie al decisivo gol dell’ex Napoli. Con l’arretramento, seppur momentaneo, di Cristante sulla linea dei difensori Diawara ha trovato più chance di giocare e nell’ultimo periodo le sta sfruttando alla grande. Un ragionamento che va al di là del gol di ieri, visto che la prestazione è stata convincente sotto tutti i punti di vista. Anche senza la rete da 3 punti, Diawara era stato fra i migliori in campo e ora Fonseca sa di avere a disposizione una risorsa in più a centrocampo. Una notizia confortante soprattutto alla luce dell’infortunio di Veretout e agli albori di un tour de force che, si spera, possa portare la Roma in fondo all’Europa League oltreché a competere per il piazzamento Champions