Da Meite a Baselli fino a Zaza e Iago Falque: i giocatori del Torino che Juric deve valutare

In casa Torino, l’inizio del ritiro del 6 luglio darà il via anche alle prime valutazioni di Ivan Juric sui tanti giocatori di rientro dai prestiti o non ancora certi della permanenza. Fra questi, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è Soualiho Meite, centrocampista di rientro dal Milan che proprio Juric voleva a Verona. Quindi Iago Falque dopo l’anno a Benevento, ma pure Jacopo Segre, Vincenzo Millico e Koffi Djidji.

Oltre ai rientri dai prestiti, come detto, ci sono quelli che dovranno riscattarsi dopo un’annata non proprio esaltante. Uno è Karol Linetty che si sta mettendo in mostra a Euro2020, poi Ricardo Rodriguez, Daniele Baselli, Lyanco e Simone Zaza.