Dai trionfi all'addio ineluttabile: l'1-4 sarà l'ultima cartolina europea di Messi nel tempio culé?

Questo 4-1 lascerà il segno, salvo inaspettati colpi di scena in quel di Parigi il prossimo 10 marzo. Potrebbe infatti finire così, surclassato da Mbappé e compagni nell'andata degli ottavi di finale, l'avventura di Lionel Messi col Barcellona in Champions League. Per sempre. Almeno per quanto riguarda le mura del Camp Nou, ieri teatro di gioiosi trionfi (solo in Europa il campione argentino ha vinto quattro volte la Champions e tre la Supercoppa UEFA) e oggi infausto scenario di un addio apparentemente ineluttabile.

Una vera e propria era sembra pronta a estinguersi, con la Pulga sempre più propensa a spiccare il volo verso un nuovo lido una volta che, quest'estate, sarà scaduto il contratto che lo lega al club della sua vita. Stavolta senza clausole né burofax, ma come un semplice svincolato qualunque. Magari proprio con destinazione Parigi, per abbracciare (o sostituire) la nuova premiata ditta del calcio Neymar&Mbappé. O invece a Manchester, come ciliegina sulla torta per la macchina perfetta creata dal suo mentore Pep Guardiola al City. Con la flebile speranza, ormai forse più nei cuore che nella testa dei tifosi blaugrana, che il prossimo presidente del Barça possa ancora convincerlo a restare e, soprattutto, trovare i soldi per permetterselo fino a fine carriera. Ipotesi, al momento, veramente remota, anche per colpa di serate come questa.

Lionel Messi è davvero stanco di perdere, vuole tornare a vincere, emozionarsi ed emozionare, e questa infausta sconfitta rischia così di rappresentare la sua ultima cartolina di Champions nello storico tempio culé. Per tenerlo ancora in Catalogna servirebbe d'altronde un autentico miracolo, probabilmente ancor più formidabile di quello di cui avrebbe bisogno la truppa di Koeman per passare il turno al "Parco dei Principi".