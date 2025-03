Dall'Argentina: Lazio sulle tracce di Di Cesare, centrale argentino del Racing

Secondo quanto riportato dal portale argentino elcrackdeportivo.com, la Lazio segue con grande attenzione Marco Di Cesare, centrale del Racing classe 2002. Nella stagione appena iniziata in Argentina, ha messo a referto nove presenze e un gol. Nel suo contratto, in scadenza il 31 dicembre 2027, è presente una clausola rescissoria di 13 milioni di euro. Il club biancoceleste potrebbe farsi avanti nel caso in cui in estate avvenga una mezza rivoluzione a livello difensivo, con Gila e Patric che non sono sicuri di rimanere, senza però dimenticare l'arrivo a gennaio del classe 2003 Oliver Provstgaard dal Velje.

Alto 1.86 metri, destro di piede, gioca nel Racing Club dal gennaio 2024, dopo essere cresciuto nell’Argentinos Juniors, dove ha debuttato in prima squadra nel 2020. È un difensore solido, abile nell’impostazione dal basso e nei contrasti, spesso schierato in una difesa a tre. Con il Racing ha vinto la Copa Sudamericana 2024 ed è titolare fisso.

È anche nel giro della nazionale argentina U23, con cui ha disputato le Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo valore di mercato si aggira sugli 8 milioni di euro, con una clausola rescissoria di 13 milioni che salirà a 15 nei prossimi mesi. A lui sono state accostate anche Inter e Roma.