Dall'orologio ricevuto da Lukaku ai rapporti con Marotta e Zanetti: le parole di Beretta ai pm

Andrea Beretta, ultrà dell'Inter che è stato arrestato in merito all'inchiesta Doppia Curva e che è diventato collaboratore di giustizia dopo aver ucciso il 4 settembre 2024 Andrea Bellocco, rampollo di una famiglia di 'ndrangheta, ha raccontato ai pm il significato di ciò che aveva scritto sulla sua vecchia agenda, come si legge sul Corriere della Sera: "23 gennaio 2021 Inter-Udinese, orologi Lukaku… È l’appuntamento che mi doveva dare l’orologio… L’anno che abbiamo vinto lo scudetto (in realtà l’Inter a gennaio era seconda, lo vincerà a fine stagione, ndr) Lukaku ha fatto fare questi orologi per tutta la squadra, i compagni, lo staff… e uno me l’ha regalato. A me e basta".

Eccetto lo Slo, figura specifica incaricata dei contatti con i tifosi, i tesserati, per le norme sportive, non potrebbero avere rapporti con gli ultras, soprattutto se si tratta di individui come Beretta, gravato da DASPO, che però precisa: "Sì, avevo rapporti diretti, andai a prenderlo quando è arrivato…era nata una sorta di amicizia, poi gli avevo fatto fare anche il murales a San Siro".

La spiegazione di Beretta all'appunto "Chuck Marotta, 9.30" invece è la seguente: "Un appuntamento che sarà andato Chuck per la storia dei biglietti e delle robe, per parlare con lui. Eh dottore, ti devi interfacciare per forza con la tifoseria…". Chuck è Matteo Norrito, un altro dei capi ultrà dell'Inter che è stato fermato. La cosa paradossale però è che l'unico che non incontravano era lo Slo, ovvero colui che era preposto a farlo perché "magari tende a non proporre a Marotta il vero problema, capito? Diventa fondamentale avere l’interlocuzione diretta".

Beretta tira in ballo anche Javier Zanetti, vicepresidente e storico ex capitano dell'Inter: "La persona che mi fidavo di più a livello umano con cui potevo intrattenere rapporti…Ci parlavo direttamente…, è un bravissimo uomo… Non esaudiva sempre le richieste, ma ci dava una mano magari per la tifoseria…per fare entrare magari un certo tipo di coreografie…parlava con Marotta, quella gente lì. O aiutava per farci avere il materiale dell’Accademia Inter, un settore giovanile che a fine stagione dismetteva palloni, felpe, tute, tutta merce di qualità, invece di andare al macero allora Zanetti me le faceva avere e io le regalavo ai ragazzi delle coreografie come merce di scambio per farli lavorare".