Dalla Spagna: Pezzella vuole il Valencia, summit imminente tra i suoi agenti e i pipistrelli

Il Valencia torna con forza su German Pezzella, tanto che la prossima settimana il suo entourage sarà in città per incontrare la dirigenza spagnola. A scriverlo è il quotidiano As, secondo il quale il capitano della Fiorentina sarebbe il grande obiettivo per la retroguardia dei pipistrelli in vista della prossima stagione, forte anche - si legge - della voglia da parte dello stesso centrale argentino di giocare al Mestalla.

Pezzella ha un solo anno di contratto restante coi viola (scadenza 2022), il rinnovo oggi appare lontano e la finestra di calciomercato dell'estate 2021 potrebbe essere così l'ultima utile per cederlo a un buon prezzo.