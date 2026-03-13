Dalla Svizzera: tentativo a dicembre del Parma per Meichtry, il Thun ha detto no. Se ne riparlerà

Il Parma ha nel mirino Ethan Meichtry, centrocampista classe 2005 svizzero con 8 gol segnati in stagione, che si sta imponendo come uno dei giovani talenti più cristallini del panorama svizzero. Il gioiello del Thun avrebbe potuto trasferirsi in Serie A già durante la scorsa sessione invernale di mercato, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Già a inizio dicembre era emerso l'interesse di diversi club, il più concreto dall'Italia.

Meichtry rivelazione della Super League, il Thun a gennaio lo ha blindato

Il Parma, spiega 4-4-2.com, si è mosso ufficialmente nel mercato invernale per assicurarsi il nazionale svizzero U21, avendo già pescato benissimo in Svizzera con Britscghi. Tuttavia, il Thun ha detto no ad ogni possibile interesse per ragioni puramente sportive. Il responsabile dell'area tecnica Dominik Albrecht e la dirigenza hanno deciso di mantenere intatto il gruppo per non compromettere una stagione storica: il Thun, da neopromosso, ha infatti la clamorosa opportunità di vincere il titolo di Super League (ha 14 punti di vantaggio sulla seconda, ndr).

4 milioni circa la sua valutazione di mercato

La posizione del club è destinata a cambiare al termine della stagione, quando le offerte torneranno a piovere sulla scrivania della società. Nelle trattative per l'ultimo rinnovo, Meichtry non avrebbe insistito per l'inserimento di una clausola rescissoria. Questo mette il Thun in una posizione di forza nelle trattative. Il portale scrive che la richiesta economica del club bernese per lasciar partire il talento si aggiri intorno ai 4 milioni di franchi svizzeri, circa 4 milioni e mezzo di euro.