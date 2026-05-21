Ufficiale Union Berlino, è lo svizzero Lustrinelli il nuovo tecnico: prenderà il posto di Eta

L’Union Berlino ha annunciato sui propri canali ufficiali la nomina del tecnico per la prossima stagione. Si tratta di Mauro Lustrinelli, reduce dalla vittoria del campionato svizzero con il Thun in questa stagione. Lo svizzero dunque prenderà il posto di Marie-Louise Eta che dopo aver guidato la squadra nelle ultime giornate assumerà il comando della formazione femminile. Il club tedesco non ha però comunicato la durata del contratto con il tecnico svizzero.

“Lustrinelli ha dimostrato negli ultimi anni la sua capacità di plasmare e far crescere le squadre. La vittoria del campionato con una neopromossa testimonia la sua competenza, ma anche la sua abilità nel guidare e motivare il gruppo. - sono le parole del direttore generale Horst Heldt - Inoltre, il suo stile di gioco si allinea perfettamente alla nostra visione. Vogliamo giocare in modo più propositivo, integrare maggiormente i giovani e raggiungere il successo insieme. Siamo convinti di aver trovato l'allenatore giusto e non vediamo l'ora di lavorare con lui”.

“Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida all'Union Berlino, un club speciale con valori ben definiti e persone oneste. Sono estremamente motivato ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso. - sono invece le prime parole di Lustrinelli – Sono pronto a questa avventura e con unità, passione, impegno e coraggio, possiamo raggiungere il successo insieme”.