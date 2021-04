Darmian racconta Conte: "Non vuole che ci accontentiamo mai. In settimana è un bel martello"

Nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN, il laterale nerazzurro Matteo Darmian ha commentato così le dieci vittorie consecutive dell'Inter in campionato e il rapporto della squadra con mister Antonio Conte: "Conte pretende il massimo da tutti e non vuole che ci accontentiamo mai. Dobbiamo continuare così, in settimana è un bel martello. E in campo dimostriamo la voglia di raggiungere l'obiettivo", le sue dichiarazioni.

