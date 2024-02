De Laurentiis e la Superlega: "Campionati devono essere la priorità. Ma serve una novità"

vedi letture

Durante la sua conferenza stampa di oggi a Castel Volturno, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche della Superlega, rispondendo a una domanda sul fatto di essersi schierato a favore: "Non l'ho mai fatto, mi sono sempre battuto per la democraticità del calcio. Dovreste arrabbiarvi per il Monopolio della FIFA, ma siccome c'è chi prende soldi come il vicepresidente della FIFA... bisogna sempre sottostare agli altri. Ma secondo voi è giusto interrompere il campionato a marzo quando ci sono ancora Champions, EL e Conference, e Coppa Italia. Le Nazionali prenderanno di nuovo i giocatori per due amichevoli con l'Italia negli USA? Ma non potevano farle a Coverciano?

Florentino Perez? Parliamo da tanto, ma l'idea della Superlega è sbagliata, serve un campionato parallelo al campionato nazionale che è prioritario a qualsiasi competizione perché rispetta il tifo che è alla base di ogni movimento. Poi si può fare un campionato europeo per svecchiare le competizioni attuali? Tutti i martedì, mercoledì e giovedì potresti ottemperare agli impegni.

In Lega mi dicono sono richieste di DAZN e Sky, ma è un errore: si deve giocare alle 18 quando i bambini devono andare a scuola, il sabato sera si può giocare più tardi, alle 23. Mica stiamo nel freddo in Svezia, ma non sanno fare neanche i calendari".