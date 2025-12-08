De Napoli: "Conte ha una marcia in più. Un giocatore attuale per il mio Napoli? Di Lorenzo"

"Spalletti ha ragione, devono correre di più. Ieri il Napoli ha fatto una partita straordinaria, come una settimana prima a Roma. Corrono su tutti i palloni, arrivano sempre per primi. La Juve deve migliorare. Il Napoli ha meritato la vittoria. La squadra c'è e lavora come vuole l'allenatore. Ieri ho visto una squadra in grande forma, nonostante gli infortuni. Complimenti a Conte". Così Nando De Napoli, protagonista dei primi due scudetti del Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla vittoria di ieri sera del Napoli sulla Juventus.

C'è un giocatore del Napoli attuale che avresti voluto vedere nel tuo Napoli? "Di Lorenzo: sempre presente, attento, è un capitano perfetto per il Napoli".

Oggi Maradona in campo sarebbe decisivo in ogni partita? "Penso di sì. Con noi, quando mancava Maradona, si sentiva".

Milan da scudetto? "Non ha le coppe ed è importante, ha più tempo per preparare le partite. Con Napoli e Inter è una delle favorite per lo scudetto. Allegri ha detto che gli manca Gimenez, sono d'accordo con lui. Può lottare fino alla fine".

Tema Nazionale. "Dobbiamo stare vicino a Gattuso e a questi ragazzi, non è pensabile saltare il mondiale per la terza volta di fila. Ho avuto la fortuna di farne due di mondiali, è una sensazione unica. Mi auguro sia la volta buona, dobbiamo fare tutti il tifo per gli azzurri. Mondiale allargato? Davvero tante partite, speriamo di vedere spettacolo, alla fine quello vuole vedere la gente. Sono tante squadre, ma dobbiamo adeguarci".

Cosa ha il Napoli più di Milan e Inter? "L'allenatore. Conte ha lo spirito del centrocampista, come Oriali al suo fianco. Non mollano, hanno questa mentalità. Poi difendono benissimo, lo si è visto anche ieri, si aiutano tanto a vicenda. Conte ha una marcia in più".

In tempi recenti, di favola calcistica ricordiamo solo il Leicester di Ranieri. Può accadere qualcosa del genere quest'anno? "Como e Bologna danno soddisfazione a chi vede il calcio, giocano davvero bene. Speriamo possano essere belle storie come il Verona dell'85 o la Samp di Vialli e Mancini".