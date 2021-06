De Paul-Atletico, avanti senza problemi, l'Udinese intanto chiude i primi due colpi

L’Udinese si sta subito segnalando come una delle squadre italiane più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo aver preso del tempo per prendere una decisione definitiva sul tecnico, confermando alla fine Luca Gotti, ora i bianconeri stanno bruciando le tappe. Rodrigo De Paul viaggia sempre più verso l’Atletico Madrid, con i dettagli che stanno andando via via in fase di definizione dopo l’affondo di settimana scorsa da parte dei colchoneros. Due colpi confermati invece in entrata, con Pedro Pereira e l’attaccante del PSV Maximiliano Romero in arrivo. Tre movimenti in pochi giorni dunque, con i friulani che sono chiamati a ultimare una campagna trasferimenti che dovrà portare ad avere una rosa in grado di fare a meno di quello che per due stagioni è stato il faro.

Nessun intoppo per quanto riguarda Rodrigo De Paul. La settimana scorsa era emerso l’affondo dell’Atletico Madrid, che avrebbe proposto 35 milioni più di 3 di bonus, offrendo invece all’argentino un quinquennale da 3,5 milioni annui di ingaggio. Dopo la fuoriuscita di notizie non ci sono state novità, ma l’affare si farà, con il direttore dell’area tecnica Marino che ieri ha confermato come la trattativa sia in fase avanzata. Questione di dettagli dunque, poi l’ex Valencia tornerà in Spagna ma stavolta per andare a Madrid, sponda Colchoneros. Il gioiello più importante della bottega friulana dunque lascia Udine e la società, per iniziare a rispondere a un addio così pesante, ha subito risposto accelerando per due obiettivi in entrata.

In questi giorni infatti l’Udinese sta chiudendo gli arrivi di Pedro Pereira e Maximiliano Romero. Il primo è già conosciuto dal pubblico italiano. Terzino destro che può giocare benissimo anche in un centrocampo a 5, di proprietà di Benfica ma con esperienze in prestito tra Sampdoria, Genoa e Crotone. La curiosità sta nel fatto che il ragazzo era tra i papabili nuovi giocatori della fascia destra (quando sembrava tutto fatto poi non se ne fece nulla) nella sessione di mercato in cui arrivò Stryger Larsen e probabilmente ora andrà a sostituirlo, vista l’incedibilità di Nahuel Molina. L’alternativa è che il danese comunque resti, venendo considerato però più come esterno sinistro, ruolo che ha occupato dopo l’esplosione dell’argentino.

Curiosità invece intorno a Maxi Romero, promettente attaccante, sempre argentino, di proprietà del PSV. Ufficialità ancora non ce ne sono, ma le formalità sembrano ormai agli sgoccioli per arrivare all’ufficialità. Attaccante promettente e a caccia di rilancio, un profilo che si sposa bene con la politica adottata dall’Udinese negli ultimi anni. L’ex Velez, costato 10 milioni alla squadra olandese, è infatti reduce da un brutto infortunio al ginocchio che gli ha fatto perdere l’ultima stagione. La fame di recuperare il tempo perso è il fattore che i bianconeri sperano di poter sfruttare nella prossima stagione, tenendo conto che, come per gli altri calciatori reduci da problemi fisici simili (e sono diversi) servirà tempo per entrare in forma e nei meccanismi. Vedremo nei prossimi giorni poi quali saranno gli altri acquisti che affiancheranno questi nuovi innesti per cambiare il volto delle zebrette.