De Zerbi: "Che soddisfazione vedere Locatelli e Berardi così integrati nel gioco di Mancini"

Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo oggi allo Shakhtar, parla così di Locatelli e Berardi, suoi ex giocatori protagonisti all'Europeo con l'Italia: "Io non ho meriti, sono probabilmente soltanto la punta dell’iceberg. Durante il campionato, ogni volta che c’era una sosta, andavano via in 13 o in 14. Ma venerdì sera, nella Turchia, c’erano pure Ayan, Müldür e Demiral, pure loro recentemente legati al Sassuolo, come per esempio Acerbi. È l’ambiente che ha favorito questa fioritura. Però è stata una gran soddisfazione vedere Locatelli e Berardi così integrati e funzionali nel gioco di Mancini".

E l’Italia le è piaciuta.

"È una squadra che diverte, che ha una sua identità, che ha coraggio, che rende orgogliosi di essere italiani e ha fatto tornare alla gente la voglia di tifare per la Nazionale".