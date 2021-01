De Zerbi chiarisce gli obiettivi del Sassuolo: "Siamo forti ma non ci sono obblighi"

Che obiettivi stagionali per il Sassuolo, che sta vivendo tra sogni, voli pindarici e un'altalena negli ultimi tempi? Risponde Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, a -1 dal Parma. "Partiamo per fare il massimo, se arriveremo settimi, sesti, ottavi o decimi, non abbiamo obblighi ma non vuol dire fare i furbi nelle valutazioni, quando va male dobbiamo dire non abbiamo obblighi e quando va bene non ci poniamo obiettivi. Non ci dobbiamo porre obiettivi nel bene e nel male. Siamo forti. Abbiamo problemi ma non è una scusa, continuiamo a ricercare il meglio".