De Zerbi: "Favorevole alla costruzione dal basso. Il Sassuolo così ha avuto più vantaggi"

"Il calcio italiano è il più bello, ma tatticamente non è il migliore. All'estero si può imparare molto". Ospite di Sportitalia, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi parla così di uno dei temi tattici del momento: "Io sono favorevole alla costruzione del gioco dal basso, noi abbiamo avuto più vantaggi che svantaggi a giocare così, se lo si far bene viene tutto naturale: più l'avversario ti pressa, più puoi avere possibilità di fargli male. Il gioco in verticale? Dipende da chi sta difendendo, no da chi ha la palla. Noi in alcune gare siamo state molto verticali, con chi ti pressa alto lo puoi fare. Vedi a esempio la partita contro lo Spezia, molto aggressivo, non ci aspettava a cavallo del centrocampo".

