De Zerbi nel mirino dello Shakhtar: "Bisogna far andare d'accordo il cervello col cuore..."

Ha ancora più voglia di stare al Sassuolo? E' una delle domande poste a Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo la vittoria contro il Milan ai microfoni di 'Sky'. Il tecnico neroverde è il primo obiettivo dello Shakhtar Donetsk per la prossima stagione: "No - ha detto - perché la voglia è sempre stata tanta, bisogna far andare d'accordo il cervello col cuore perché poi siamo professionisti e dobbiamo portare i risultati. I rapporto che c'è tra me, giocatori e tra me e società va oltre il calcio e oggi il nostro patron Squinzi, che era milanista, sarebbe stato fiero di noi, soprattutto dopo le polemiche di ieri. Sarebbe stato molto orgoglioso di noi".

