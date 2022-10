Del Piero: "Una rondine non fa primavera, ma questa sera un buon segnale per la Juve"

"È stata una Juve più energica, decisa, concreta davanti". Dagli studi di Sky, Alessandro Del Piero parla così del 3-0 della Juventus al Bologna: "Ci sono stati tanti segnali positivi. Una rondine non fa primavera ma è un buon segno in vista delle prossime partite che sono fondamentali per la Juve. Vlahovic è in crescita, ha fatto bene in nazionale, questa sera ha fatto gol ed è una presenza continua. Nell'ultimo periodo era nervoso e non riusciva a fare cose anche semplici. La coppia con Milik gli giova perché Milik è un giocatore può fare tutto, ed è quasi fondamentale per questa Juve che deve ritrovare ancora il centrocampo. La Juve non riusciva più a riconoscersi? Cambi ce ne sono stati tanti, in società, in panchina e tra i giocatori. Alla Juve di Allegri era molto difficile fare gol, sono andati via giocatori come Buffon, CHiellini, che non è facile rimpiazzare subito, ci è voluto un po' e speriamo che questo sia un segnale positivo. Anche se ripeto è solo l'inizio per la Juve che ora ha partite molto complicate".