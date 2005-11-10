Delio Rossi e la lazialità di Di Canio: "Impostai un esercizio con coni gialli e rossi: si rifiutò"

Nell'intervista concessa nella giornata di oggi, Delio Rossi ha parlato anche della Lazio. L'ex allenatore ha raccontato un aneddoto riguardante Paolo Di Canio, uno che sanguina biancoceleste:

"Ricordo con piacere un episodio con Paolo Di Canio. Lui era sempre il primo quando facevamo gli esercizi in allenamento. Un giorno facemmo un esercizio con dei paletti, un circuito. Paolo si avvicina e mi dice: 'Mister, io questo esercizio non lo faccio'. Ho risposto: 'Ma che sei matto? Dietro c’è tutta la fila, perché non vuoi farlo?'. Mi ha risposto così: 'Se lei non cambia i colori degli ostacoli, io non lo faccio'. Avevo messo, involontariamente, i coni gialli e rossi in sequenza e per questo non voleva cominciare. Vuol dire essere laziali fino al midollo".