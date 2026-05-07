Derby d'Italia per Muharemovic. La Juventus valuta di riprendersi il bosniaco
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Tarik Muharemovic è destinato a diventare uomo mercato questa estate. La Gazzetta di Modena ha fatto il punto sul futuro del centrale difensivo.
Contiunua il pressing dell'Inter per arrivare al giocatore e l'idea del club meneghino è di inserire una contropartita gradita agli emiliani per abbassare il costo del cartellino. Ipotesi non gradita alla Juventus, che detiene il 50% della futura rivendita del giocatore. Per questo motivo i bianconeri riflettono sul fare la loro mossa, ri-acquistando Muharemovic, forti delle condizioni vantaggiose in cui si troverebbero.
23 anni, Muharemovic è al Sassuolo dal 2024 e la scorsa estate i neroverdi lo hanno riscattato per 2 miloni. Il suo contratto scade nel 2031.
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