Sassuolo, Muharemovic: "Ecco come gestisco ansie, pressioni e chi mi dice che sbaglio"

Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, ha parlato al convegno 'Ansie e paure: come reagire', promosso dal Sassuolo Calcio e dall'omonimo comune, alla presenza di 400 studenti di scuole superiori locali. Di seguito le principali dichiarazioni del difensore, raccolte dal portale specializzato SassuoloNews.net: "Ognuno ha il suo modo di gestire ansia e paure, io prima di una partita prego, parlo con la famiglia, magari sento gli amici. Poi avvicinandomi al match mi ascolto un po' di musica che mi rilassa, per concentrarmi e fare quello che so fare".

Muharemovic poi racconta di come combatte i momenti negativi: "Certo, li abbiamo anche noi. Succede quando sai che contro hai qualcuno di veramente forte, i campioni veri, quelli col nome grande. Io comunque cerco sempre di aiutarmi con i compagni, anche quando si sbaglia. La fiducia degli altri aiuta a tornare sul pezzo, può capitare di perdere il focus per qualche minuto".

E ancora, il difensore del Sassuolo si sofferma sugli elementi delle critiche esterne: "Io sono una persona che sa quando sbaglia, non guardo i commenti dati da qualcun altro. Accetto se mi dicono che ho sbagliato, ma penso sempre a dare il meglio alla partita successive. Tante cose possono metterti pressione, io cerco di affrontarla guardando solo a me stesso. Ai ragazzi consiglio sempre di andare a scuola, crederci e concentrarsi sempre. Noi calciatori abbiamo quell'ansia positiva perché facciamo ciò che ci piace e sognavamo da bambini".