Derby Inter-Milan, Bergomi: "Bisogna andare avanti in tutte le competizioni"

Ai microfoni di Inter TV, Beppe Bergomi ha parlato del derby di stasera tra nerazzurri e Milan. "Il derby arriva in un momento molto importante, nel quale occorre dare un segnale in una stagione dove abbiamo fatto male in Europa ma bene in campionato, a differenza del Milan che invece sta andando bene in tutte le sue competizioni. Diventa fondamentale far vedere in questo scontro di che pasta è fatta l’Inter, con l’attenzione e la concentrazione che un Derby richiede. Sono sicuro che faremo bene -riporta FcInterNews.it-. Io sono sempre dell’idea che bisogna andare avanti in tutte le competizioni. Proseguire da sempre grandi motivazioni e permette a tutti di trovare spazio. Da un lato è vero che non avere un ulteriore impegno da maggiori possibilità per raccogliere le energie, ma uscire da una coppa ti toglie sempre qualcosa a livello di morale. Siamo nella parte del tabellone più dura fra Milan e Juventus nell’eventuale doppio confronto ma sono convinto che sia sempre un bene andare avanti”.