Di Gregorio si riprende la Juventus del presente e del futuro: no alle avances inglesi del Tottenham

Per Michele Di Gregorio, il richiamo della Premier League sembra essere solo un rumore di fondo. Come riferisce questa mattina Tuttosport, nonostante il forte pressing del Tottenham di Roberto De Zerbi, a caccia di un erede per il partente Vicario, il numero 16 bianconero non ha dubbi e nel suo futuro vede solo la Juventus. Una scelta di cuore e di testa, maturata dopo aver superato il momento più buio della sua avventura torinese.

Le incertezze di febbraio contro Inter e Como sembrano oggi preistoria. Di Gregorio ha trasformato le critiche feroci e il mese di panchina in benzina per la rinascita, rispondendo con il lavoro silenzioso e una professionalità che ha stregato anche Luciano Spalletti. Il CT non ha mai smesso di sostenerlo, offrendogli lo "sciroppo" ideale per curare le tossine dei social. La vera svolta è arrivata però nel dietro le quinte dello spogliatoio perché l’abbraccio collettivo dopo il rigore parato al Genoa è il manifesto della stima che i compagni nutrono per lui.

Dalla freddezza di Pasquetta ai miracoli di Bergamo, le "manone" dell'Uomo DiGre hanno blindato il quarto posto, restituendo alla Signora il destino Champions. E anche se in estate dovessero arrivare nomi altisonanti come Alisson o Dibu Martinez, Di Gregorio è pronto a difendere il suo posto al centro del villaggio bianconero.