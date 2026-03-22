Di Vaio torna sulla vittoria europea con la Roma: "Tante emozioni, siamo tornati tardi di notte"
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Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è tornato anche sulla vittoria in Europa League contro la Roma nell'intervista concessa a DAZN prima del match casalingo con la Lazio: "Dopo la vittoria contro la Roma le emozioni sono state tante, ma la nostra capacità è sempre stata quella di resettare, anche dopo un ko. Siamo tornati tardi di notte e abbiamo smaltito quella adrenalina nelle scorse ore. Dobbiamo ripartire, tenendoci aggrappati anche agli aspetti positivi avuti sul campo.
Ci aspetta, contro la Lazio, una partita completamente diversa, dovremo essere bravi a spingere con il nostro calcio e contro un'avversaria allenata bene e in fiducia".
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