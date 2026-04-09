Bologna, Di Vaio: "Curioso di vedere l'Aston Villa fuori casa, è la squadra migliore"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara d'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa: "Il percorso che abbiamo fatto è stato molto positivo, dopo la prima giocata a Birmingham abbiamo dimostrato il nostro livello e il nostro valore, superando il turno in un gruppo non facile. Stasera speriamo di ripetere le prestazioni contro la squadra migliore o comunque una delle migliori del torneo".

Cosa prenderesti dell'Aston Villa?

"Mi piace il loro stile, l'allenatore ha grande esperienza e sa come affrontare questo tipo di partite: sono curioso di vederli fuori casa visto che li abbiamo affrontati due volte in trasferta, per vedere con che idea sono venuti: è una squadra con una grande organizzazione e grandi interpreti".

Cosa vi ha dato questa competizione?

"Ci ha dato consapevolezza, ci ha detto che in Europa abbiamo fatto delle buonissime partite e la qualificazione con la Roma, in quella che è stata la partita più complicata del nostro percorso, lo ha certificato, ma bisogna alzare ancora il livello: abbiamo giocato due volte contro l'Aston Villa, per noi è un vantaggio perché sappiamo a cosa andiamo incontro e che tipo di prestazione servirà".