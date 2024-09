Dinamo Kiev-Lazio, le formazioni ufficiali: Baroni fa turnover, c'è Dia da centravanti

Reduce dalla cocente sconfitta in campionato contro la Fiorentina, la Lazio proverà a voltare subito pagina, tuffandosi a capofitto sull'Europa League, la competizione nella quale detiene il record di maggiori partecipazioni (11, da quando si chiama così) tra le italiane. Il debutto europeo di Marco Baroni avverrà in Germania, ad Amburgo, al Volksparkstadion, l'impianto che ospiterà le gare interne della Dinamo Kiev (causa guerra) per tutta la durata del torneo.

Sono note le formazioni ufficiali. L'allenatore biancoceleste, visti i tanti impegni ravvicinati, si concede un po' di turnover. Tra i pali si rivede Provedel, in difesa Romagnoli torna dall'inizio accanto a Patric. Riposo per Lazzari e Nuno Tavares: sulle fasce spazio a Marusic e Pellegrini. In mediana tocca a Rovella in coppia con Vecino, mentre sulla trequarti chance per Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro alle spalle Dia. Ecco le scelte dei due allenatori.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic; Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. A disposizione: Mandas, Furlanetto; Lazzari, Nuno Tavares, Gila, Guendouzi, Noslin, Isaksen, Zaccagni, Castellanos.

Allenatore: Baroni.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Kabaiev. A disposizione: Neshchceret, Vivcharenko, Diachuk, Popov, Rubchynskyi, Andriyevskyi, Karavaiev, Malysh, Buyalskyi, Guerrero, Bilovar, Braharu.

Allenatore: Shovkovskyi